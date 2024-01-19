Последняя победа Кадиса в чемпионате датируется 1 сентября 2023 года. С тех пор "жёлтая субмарина" провела" 16 матчей, проиграв половину из них. Неудивительно, что команда оказалась в зоне вылета, но спасительная 17-я позиция была совсем рядом – всего в одном зачётном балле. Там расположилась Севилья.

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Впрочем, достичь "зоны жизни" снова не удалось. "Подводники" приехали на выезд в столицу Страны Басков (а это не Бильбао, а Витория-Гастейс), где сгорели Алавесу. Хозяевам для успеха хватило одного гола – его на 51-й минуте провёл Риоха, реализовав пенальти. 1:0. Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом, Кадис довел безвыигрышную серию до 17-ти туров, оставшись среди тройки аутсайдеров. Алавес же одержал вторую победу подряд, поднявшись на 12-ю позицию в турнирной таблице.

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