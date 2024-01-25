"Игра показала, что мы команда, которая может проигрывать – таких клубов сейчас мало, мы не уступали четыре месяца.

Прощание Цыганкова и Довбика с Кубком Испании в видеообзоре матча Мальорка – Жирона – 3:2

Но в отличие от поражения Реалу этот проигрыш более болезненный, потому что мы не сможем продолжить выступление в турнире. Мы должны теперь хорошо отыграть в Ла Лиге, поскольку это наш последний шанс попасть в еврокубки.

В игре с Мальоркой у нас отсутствовал баланс, мы искали варианты доставить мяч к Довбику, но неудачно. Трудности всегда есть, игра была непростой, жаль, что не удалось достичь положительного результата. Против Сельты мы постараемся сыграть как можно лучше, чтобы победить", – цитирует Мичела L`Esportiu.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Испании Жирона уступила Мальорке со счетом 2:3 – на 35-й минуте каталонцы "горели" 0:3. Виктор Цыганков появился в основе и сыграл 60 минут. Артем Довбик вышел на второй тайм и отметился ассистом в добавленное время.

Довбик и Цыганков вылетели из Кубка Испании – Артем отдал ассист, Жирона сенсационно провалилась в шаге от мечты