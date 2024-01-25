"Гра показала, що ми команда, яка може програвати – таких клубів зараз мало, ми не поступалися чотири місяці.

Прощання Циганкова і Довбика з Кубком Іспанії у відеоогляді матчу Мальорка – Жирона – 3:2

Але на відміну від поразки Реалу цей програш болючіший, бо ми не зможемо продовжити виступ у турнірі. Ми повинні тепер добре відіграти у Ла Лізі, оскільки це наш останній шанс потрапити у єврокубки.

У грі з Мальоркою у нас був відсутній баланс, ми шукали варіанти доставити м'яч до Довбика, але невдало. Труднощі завжди є, гра була непростою, шкода, що не вдалось досягнути позитивного результату. Проти Сельти ми постараємося зіграти якнайкраще, щоб перемогти", – цитує Мічела L`Esportiu.

Нагадаємо, у чвертьфіналу Кубка Іспанії Жирона поступилась Мальорці з рахунком 2:3 – на 35-й хвилині каталонці "горіли" 0:3. Віктор Циганков з'явився в основі і зіграв 60 хвилин. Артем Довбик вийшов на другий тайм і відзначився асистом у доданий час.

Довбик і Циганков вилетіли з Кубка Іспанії – Артем віддав асист, Жирона сенсаційно провалилася за крок від мрії