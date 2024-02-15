ПАО "Ровенский народный клуб Верес" был фигурантом в деле о банкротстве, которое инициировал "Базиспромбуд". В 2021 году эту компанию выбрали генподрядчиком для строительства футбольных полей на тренировочной базе ровенского клуба. Сегодня Верес заверил, что проблема решена.

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"Хозяйственный суд Ровенской области принял решение по делу о банкротстве Публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб Верес".

План санации, согласно постановлению суда, предусматривает удовлетворение требований кредиторов путем отмены задолженностей и перечисления в пользу части кредиторов акций клуба с дополнительной эмиссии на фондовом рынке. Мероприятия, предусмотренные планом санации, будут способствовать укреплению и оздоровлению клуба", – говорится на сайте Вереса.

Напомним, Верес ушел зимовать на предпоследнем месте УПЛ, отставая от зоны переходных матчей по дополнительным показателям, а от спасительной на 3 очка. Ровенчане возобновят сезон 25 февраля матчем против Колоса.

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