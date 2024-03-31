"Удаление всегда влияет на игру, особенно с сильным соперником. Мы понимали на самом деле, что после этого нам нужно потерпеть. К сожалению, быстро пропустили, автогол, здесь бы хотел поддержать Сашу Кучеренко. Он сыграл хороший матч в целом. Если бы мы выдержали первые 15 минут второго тайма, то могли надеяться на более положительный результат.

Кривбасс с трудом обыграл Верес – удаление форварда-бомбардира, судьбу игры решил автогол и невезение вратаря

В дальнейшем изменили тактическую схему, больше рисковали, больше прессинговали. Благодарны ребятам за это. Хотели спасти игру, но, к сожалению, пропустили второй раз. Надо еще посмотреть второй гол. Мне показалось, что перед тем как Лунев забил, на Курко было нарушение в центре поля.

Не переборщили в перерыве с поливом поля? К сожалению, да. У нас какое-то специфическое поле. Оно хорошее, но есть проблемы с этим. Все частенько падают: и мы, и оппоненты. Наши ребята тщательно подбирают шипы на бутсы под поле, но имеем что имеем", – цитирует Шандрука официальный сайт Кривбасса.

Напомним, после 22-х туров Верес идет в турнирной таблице УПЛ на четырнадцатой строчке, набрав 16 очков.

"Я, хлопець зі села, приїхав у Шахтар": наймолодший тренер УПЛ – про методи Блохіна та Заварова і Крим перед війною