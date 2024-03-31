"Вилучення завжди впливає на гру, особливо з сильним суперником. Ми розуміли насправді, що після цього нам потрібно потерпіти. На жаль, швидко пропустили, автогол, тут би хотів підтримати Сашу Кучеренка. Він зіграв хороший матч в цілому. Якби ми витримали перші 15 хвилин другого тайму, то могли сподіватись на більш позитивний результат.

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Надалі змінили тактичну схему, більше ризикували, більше пресингували. Вдячні хлопцям за це. Хотіли врятувати гру, але, на жаль, пропустили вдруге. Треба ще подивитись другий гол. Мені здалось, що перед тим як Луньов забив, на Курко було порушення в центрі поля.

Чи не переборщили у перерві з поливом поля? На жаль, так. У нас якесь специфічне поле. Воно хороше, але є проблеми з цим. Усі частенько падають: і ми, і опоненти. Наші хлопці ретельно підбирають шипи на бутси під поле, але маємо що маємо", – цитує Шандрука офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, після 22-х турів Верес йде у турнірній таблиці УПЛ на чотирнадцятій сходинці, набравши 16 очок.

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