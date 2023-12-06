"Главное, что мы добыли путевку в следующий раунд. В первом тайме мы играли лучше, было больше пространства. Яремчук хорошо справился с движениями. Об этом мы говорили во время перерыва.

Дебютный гол Яремчука и чудо-сейвы Доменека – обзор матча Ароса – Валенсия в Кубке Испании

Всем игрокам нужно игровое время. Кубок – это возможность для тех, кто мало играет. Роман забил гол и для него это тоже хорошо. Матч был полезен для запасных игроков, которые получили время и улучшили форму.

Замена Яремчука? Это было спланировано. Он давно не играл полный матч. Мы решили, что он должен отдохнуть, потому что Роман понадобится нам в пятницу", – цитирует наставника "летучих мышей" официальный сайт клуба.

Напомним, что Яремчук дебютным голом принес победу Валенсии над Аросой (1:0). В пятницу, 8 декабря, команда украинца сыграет в 16 туре Ла Лиги против Хетафе.

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