"Головне, що ми здобули путівку в наступний раунд. В першому таймі ми грали краще, було більше простору. Яремчук добре впорався з рухами. Про це ми говорили під час перерви.

Дебютний гол Яремчука і чудо-сейви Доменека – огляд матчу Ароса – Валенсія в Кубку Іспанії

Всім гравцям потрібен ігровий час. Кубок – це можливість для тих, хто мало грає. Роман забив гол, і для нього це теж добре. Матч був корисний для запасних гравців, які отримали час і покращили форму.

Заміна Яремчука? Це було сплановано. Він давно не грав повний матч. Ми вирішили, що він має відпочити, тому що Роман знадобиться нам в п'ятницю", – цитує наставника "кажанів" офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Яремчук дебютним голом приніс перемогу Валенсії над Аросою (1:0). В п'ятницю, 8 грудня, команда українця зіграє у 16 турі Ла Ліги проти Хетафе.

Яремчук забив переможний гол, отримав жовту за штовханину і травмувався – Валенсія на городі вимучила 1/16 Кубка Іспанії