Валенсия активнее начала поединок. Уже на 8 минуте матча "летучие мыши" вышли вперед – точным ударом отличился Роман Яремчук – украинец удачно пробил в дальний угол, не оставив шансов голкиперу. До завершения первого тайма у Аросы было несколько опасных подходов к воротам Валенсии, но забить им не удалось.

Яремчук забил победный гол, получил желтую за толкотню и травмировался - Валенсия на огороде вымучила 1/16 Кубка Испании

Второй тайм начался с убийственного момента Аросы – вратарь Валенсии дважды выручил Яремчука и Ко. Ароса увереннее провела вторую половину игры, но сравнять счет представителю третьего дивизиона так и не удалось. Валенсия идет в третий раунд Кубка Испании.