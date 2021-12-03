Клуб Аль-Магд оплакивает потерю главного тренера Адхама эль-Селхадара, у которого сердце остановилось прямо во время матча.

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Команда забила победный мяч на 90+2-й минуте, и радостям рулевого не было предела. Впрочем, после возобновления игры эль-Селхадар внезапно упал прямо на бровке. Его как немедленно переместили в автомобиль скорой помощи, однако в больницу он не доехал. Диагноз – остановка сердца.

Аль-Магд объявил 6-дневный траур. Команда не будет тренироваться и перенесет следующий матч, а на сегодняшний день запланированы похороны эль-Селхадара.

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