Вместе с тренером "красные" рискуют потерять и трех ключевых игроков, сообщает TalkSport.

Клопп подробно прокомментировал свой уход из Ливерпуля – причины решения, странный контракт и поиски наследника

Речь идет о Мохамеде Салахе, Вирджиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде. Контракты всей тройки истекают летом 2025 года. Они оказались в Ливерпуле и стали суперзвездами именно при Клоппе. Неопределенность по новому тренеру может подтолкнуть игроков к решению попробовать себя в другом месте.

Саудовские клубы пытались вырвать Салаха из Ливерпуля еще прошлым летом. "Красным" предлагали более 200 млн евро, но Клопп уговорил египтянина провести еще хотя бы один сезон на Энфилде.

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