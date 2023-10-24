Главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу прокомментировал достижение, которое ему покорилось после победы над Фулхэмом (2:0).

"Я не придаю этому большого значения, тем более после тяжелого второго тайма. Впереди еще слишком много работы.

Исторический рекорд в видеообзоре матча Тоттенхэм – Фулхэм – 2:0

Доволен стартом, надо отдать должное всем, кто причастен к этому. Мы находимся там, где находимся, потому что заслужили на это, но многое указывает на то, что нам еще придется поработать", – цитирует тренера "шпор" BBC.

Напомним, что Ангелосу Постекоглу удалось набрать 23 балла за 9 туров во главе Тоттенхэма. Ни одному главному тренеру в истории АПЛ еще не удавалось достичь такого результата.

"Шпоры" сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая Манчестер Сити на два пункта.

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