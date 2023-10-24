Головний тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу прокоментував досягнення, яке йому підкорилося після перемоги над Фулхемом (2:0).

"Я не надаю цьому великого значення, тим більше після важкого другого тайму. Попереду ще надто багато роботи.

Історичний рекорд у відеоогляді матчу Тоттенхем – Фулхем – 2:0

Задоволений стартом, треба віддати належне всім, хто причетний до цього. Ми знаходимося там, де знаходимося, тому що заслужили на це, але багато вказує на те, що нам ще доведеться попрацювати", – цитує тренера "шпор" BBC.

Нагадаємо, що Ангелосу Постекоглу вдалося набрати 23 бали за 9 турів на чолі Тоттенхема. Жодному головному тренеру в історії АПЛ ще не вдавалося досягти такого результату.

"Шпори" наразі посідають першу сходинку в турнірній таблиці, випереджаючи Манчестер Сіті на два пункти.

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