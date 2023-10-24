Тоттенхэм обыграл Фулхэм (2:0) в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ман Сити и Арсенал находились на вершине АПЛ до понедельника, когда свой матч 9-го тура провел Тоттенхэм. "Шпоры" без особых проблем разобрались с Фулхэмом и вернулись на первое место.

Тоттенхэм одолел Фулхэм и стал новым лидером АПЛ – неудачник за 23 миллиона, у безудержного Сона гол+ассист

Эта победа стала знаковой для главного тренера Тоттенхэма Ангелоса Постекоглу. Австралийский специалист установил новый рекорд для наставника-новичка. За первые 9 матчей АПЛ его команда набрала 23 очка из 27 возможных. Это лучшее тренерское начало карьеры в Англии за всю историю.