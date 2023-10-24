Исторический рекорд в видеообзоре матча Тоттенхэм – Фулхэм – 2:0
24 октября 08:28 - Читати українською
Тоттенхэм обыграл Фулхэм (2:0) в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Ман Сити и Арсенал находились на вершине АПЛ до понедельника, когда свой матч 9-го тура провел Тоттенхэм. "Шпоры" без особых проблем разобрались с Фулхэмом и вернулись на первое место.
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Эта победа стала знаковой для главного тренера Тоттенхэма Ангелоса Постекоглу. Австралийский специалист установил новый рекорд для наставника-новичка. За первые 9 матчей АПЛ его команда набрала 23 очка из 27 возможных. Это лучшее тренерское начало карьеры в Англии за всю историю.
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