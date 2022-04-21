На спарринг была назначена бригада Саболча Ковача. Это брат звездного румынского рефери Иштвана Ковача, который четыре дня назад судил матч Клужа против Стяуа (0:1). Петреску тогда раскритиковал Ковача, а теперь досталось и брату, якобы допустившему грубые ошибки в пользу Динамо.

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"Что ж, теперь нам дали другого Ковача. В следующий раз пусть зовут сестру, дочь или сына. Давайте продолжать все это. Ладно, это товарищеский матч, но если есть очевидный пенальти, то, мужик, ставь нам его! В этом матче мы точно должны были получить 2 пенальти. Если бы такое случилось в официальном поединке, то я бы просто ушел с поля. Почему ты не даешь нам пенальти?

Я не понимаю, как можно было отправить брата Ковача после матча против Стяуа. Там он целый тайм просто уничтожал нас, дал красную уже на 40-й минуте. Я не должен об этом говорить, но, честно говоря, не понимаю логики таких назначений. Как можно ставить брата Ковача? При всем уважении к этим ребятам, но они нас постоянно "загоняют", – приводит слова Петреску Digi sport.

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