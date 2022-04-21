На спаринг призначили бригаду Саболча Ковача. Це брат зіркового румунського рефері Іштвана Ковача, який чотири дні тому судив матч Клужа проти Стяуа (0:1). Петреску тоді розкритикував Ковача, а тепер дісталося і брату, який нібито припустився грубих помилок на користь Динамо.

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"Що ж, тепер нам дали іншого Ковача. Наступного разу хай кличуть сестру, доньку чи сина. Давайте продовжувати все це. Гаразд, це товариський матч, але якщо є очевидний пенальті, то, чоловіче, став нам його! У цьому матчі ми точно мали отримати два пенальті. Якби таке трапилось у офіційному поєдинку, то я б просто пішов з поля. Чому ти не даєш нам пенальті?

Я не розумію, як можна було відправити брата Ковача після того матчу проти Стяуа. Там він цілий тайм просто знищував нас, дав червону вже на 40-й хвилині. Я не маю про це говорити, але, чесно кажучи, не розумію логіки таких призначень. Як можна нам ставити брата Ковача? При всій повазі до цих хлопців, але вони постійно нас "заганяють", – наводить слова Петреску Digi sport.

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