Благотворительный товарищеский матч

ЧФР Клуж – Динамо – 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Караваев (Боль, 79), Сирота (Попов, 46), Забарный (Бурда, 69), Дубинчак (Вивчаренко, 46), Сидорчук (Андриевский, 69), Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 46), Антюх (Ванат, 46), Цыганков (Кулач, 79), Беседин (Довбик, 79)

Последний уикенд стоил обоим клубам немалых нервов. Динамо оказалось в эпицентре скандала, связанного с УАФ. В итоге Суркис и Луческу заверили, что отпустят своих игроков в лагерь сборной Украины вовремя, подготовка к стыку с Шотландией – "наше все". Тем временем Клуж, завершивший первый этап чемпионата Румынии с колоссальным отрывом от преследователей более чем в 10 очков, сейчас растерял почти весь гандикап. В воскресенье команда Дана Петреску уступила на собственном поле Стяуа (0:1), позволив столичному клубу сократить отставание до 2 пунктов. Пятое подряд чемпионство ЧФР оказалось под реальной угрозой.

На благотворительный спарринг против киевлян хозяева стадиона Константин Радулеску прогнозируемо вышли наполовину резервным составом. С основы игру начали шестеро – Маня, Штефан, Сигурьонссон, Паун, Кипчу и Джуганджич.

Первый тайм: много беготни впустую

Уже на 40-й секунде Бущану пришлось совершить непростой сейв после дальнего удара от Пауна и переводить мяч, похоже, облизнувший стойку, на угловой. В первые 10 минут Динамо было тяжело преодолевать центр поля, а когда игра выровнялась, второй удар в створ ворот нанес Кипчу – снова наш голкипер на месте.

Гости ответили полумоментом имени Сидорчука – Антюха. Первый удачно набросил на левый край штрафной площади ЧФР, а вингер рискнул пробить с лета – над перекладиной. Потом еще запомнилась очень неудачная попытка удара от Гармаша. И Динамо снова умолкло на минут 20.

ЧФР пытался достичь цели дальними ударами. Стреляли Сигурьонссон, Маня и Ко – мимо рамки. И когда казалось, что команды ожидают свистка на перерыв, динамовцы создали два роскошных момента. На 44-й минуте Цыганков тонко выводил Антюха на свободное пространство, но тот снова не попал в ворота. А уже через мгновение киевляне несколькими короткими передачами разрезали оборону прямо в штрафной – удар Шапаренко в последний момент заблокировал защитник.

Итог – много брака в действиях обеих команд и мало остроты. Но два коротких отрезка в исполнении Динамо (в середине и в конце тайма) были на этом фоне приятным исключением.

Второй тайм: Бойко спасает, Довбик дебютирует

Луческу сразу из раздевалки освежил состав 5-ю заменами. Интересно, что при этом Караваев, которому не удавались фирменные острые рейды флангом, и совершенно незаметный Беседин место на поле сохранили. Киевляне на добрых 15 минут закрыли ЧФР на его половине поля, но за это время создали только один момент. Шепелева вывели на рандеву с голкипером – забивай! Но динамовец вместо удара решил покотить на партнера…

А вот на 63-й минуте Бойко помешал хозяевам повести в счете. Костаче каким-то чудом оказался совершенно неприкрыт на 11-метровой отметке и мощно приложился слета – Ден успел сложиться и парировать на угловой. Проходит 13 минут, активный Ванат зарабатывает штрафной удар на углу штрафной площади Клужа. Любимая точка Шапаренко, но тот попал в стенку.

Очередная серия замен от Луческу. И особый момент – Артем Довбик, заменив Беседина, впервые появляется на поле в футболке Динамо. Однако даже полушанса, чтобы отличиться, у него не было. Последний острый момент матча – фол Попова ценой желтой карточки. Нулевая ничья.

Сухой остаток

После двух феерических побед в Варшаве и Стамбуле от Динамо ожидалось большего. Тем более, что Клуж, ведущий напряженную борьбу за титул, не смог позволить себе против киевлян такую ​​роскошь, как основной состав. Румыны сыграли большим количеством резервистов, но это не помешало им создать два самых опасных момента матча. На первых секундах Динамо спас Бущан, во втором тайме – Бойко.

А атака Луческу оказалась полностью беззубой. До Беседина мяч не доходил, Антюх не попадал по воротам, Довбик не успел поймать ритм игры. Много работал Цыганков, который на этот раз сместился с любимого правого фланга в центр, пытаясь дирижировать наступлением. Обнаженную зону должен был заполнять резкими врываниями Караваев, но его удачных проходов мы не увидели. Команде катастрофически не хватало Буяльского. Виталий, даже не играя, еще раз доказал свою незаменимость.

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