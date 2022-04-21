Динамо провело третий поединок в рамках благотворительного турне – соперником стал ЧФР Клуж. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Начало встречи было за Клужем – Бущан фантастически спас ворота. В течение первого тайма острых моментов почти не было, кроме шанса, созданного Гармашом и Шапаренко – удар последнего пролетел мимо дальней стойки.

Динамо не дожало ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальный сейв Бойко и бессильная атака

После перерыва Шепелев упустил стопроцентный случай, а Бойко сумел справиться с расстрельным ударом метров с 11-ти. Довбик вышел на поле на 79 минуте, однако форварду не удалось отличиться результативными действиями – игра завершилась с нулями на табло.