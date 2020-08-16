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Тренер Шахтера Северино объяснил, благодаря чему "горняки" смогли добраться до полуфинала Лиги Европы

16:22 - Читати українською
Тренер Шахтера Северино объяснил, благодаря чему "горняки" смогли добраться до полуфинала Лиги Европы
Витор Северино / фото ФК Шахтер

Ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру Витор Северино прокомментировал высокие результаты команды в сезоне 2019/20.

 

"Выигрывать титулы с Шахтером – то, чего мы хотели, когда приехали сюда. Прекрасно знали, что это клуб, который позволяет бороться за трофеи. Но сказал бы я год назад, что представляю, как в конце сезона борюсь за выход в финал Лиги Европы? Нет, я об этом не думал.

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Качество команды довело нас сюда, качество всей структуры Шахтера. Очень просто работать в таком клубе. Нам нужно думать только о тренировочном процессе и игру. Профессионалы во всех департаментах облегчают нашу жизнь. Поэтому сейчас бороться за финал Лиги Европы – это фантастически, это дает нам возможность выигрывать и международные трофеи", – поделился Северино в интервью официальному сайту Шахтера.

Напомним, 17 августа Шахтер встретится с Интером в рамках 1/2 финала Лиги Европы в немецком Дюссельдорфе. Начало матча в 22:00.

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