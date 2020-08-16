Тренер Шахтаря Северіно пояснив, завдяки чому "гірники" змогли дістатись до півфіналу Ліги Європи

"Вигравати титули із Шахтарем – те, чого ми хотіли, коли приїхали сюди. Чудово знали, що це клуб, який дозволяє боротися за трофеї. Проте сказав би я торік, що уявляю, як наприкінці сезону змагаюсь за вихід до фіналу Ліги Європи? Ні, я про це не думав.

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Якість команди довела нас сюди, якість усієї структури Шахтаря. Дуже просто працювати в такому клубі. Нам потрібно думати лише про тренувальний процес і гру. Професіонали в усіх департаментах полегшують наше життя. Тому наразі змагатися за фінал Ліги Європи – це фантастично, це дає нам змогу вигравати й міжнародні трофеї", – поділився Северіно в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, 17 серпня Шахтар зустрінеться з Інтером в рамках 1/2 фіналу Ліги Європи в німецькому Дюссельдорфі. Початок матчу о 22:00.

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