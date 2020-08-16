Интер – Шахтер: Кристиано Лукарелли назвал двух самых опасных игроков в составе "горняков"

"Шахтер в идеальной ситуации. В украинском чемпионате нет особого давления, команда может демонстрировать себя с лучшей стороны. Шахтер может играть беззаботно и показывать свои лучшие качества, в то время как в других чемпионатах приходится адаптироваться к другому футболу.

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Слежу за Шахтером в Европе. Должен сказать, что на меня особое впечатление производят Марлос и Жуниор Мораес. Интер должен остерегаться этих двух.

Шахтер – это команда, которая идет вперед. Интер может этим воспользоваться, но с другой стороны, мы говорим о молодой команде, которая привыкла играть в это время года. И Шахтер может использовать этот фактор, чтобы доставить команде Конте проблемы. К тому же, Шахтер привык играть без болельщиков", – приводит слова Лукарелли Террикон.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе 17 августа. Начало матча в 22:00.

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