"Когда я анализирую наших соперников, для меня очень сложно запоминать, как зовут футболистов. Если серьезно – все новое в жизни мне интересно. Нужно понять, как здесь команды играют в футбол.

"Если мы должны умирать, то только со своей философией": тренер Шахтера нашел позитив в вылете "горняков" из еврокубков

Для нас это впервые в жизни, когда каждый матч мы играем как фаворит. И это все меняет. Но это очень хорошо, а если победим – это интереснее.

Мы видим, какие качества есть у всех наших футболистов, и это дает нам возможность очень интенсивно прессинговать соперника. И мы хотим, чтобы наша фаза атаки давала положительный результат, а фаза обороны не забывала, что есть обе фазы. Грубо говоря, мы хотим доминировать в игре даже без мяча", – сказал Поссанцини в комментарии Tribuna.

Напомним, после 15-ти туров Шахтер идет в чемпионате Украины вторым, уступая Динамо лишь в худшей разнице забитых мячей.

Шахтар капітулював достроково, але виліт із єврокубків не став трагедією: проблеми Де Дзербі і шляхи вирішення