"Матч с Шерифом? Мы ожидали сложный матч и, конечно, мы не сыграли так, как могли бы. Я знаю, что это не оправдание, но я хочу сказать, что нам не везло. Иногда встречаются такие матчи. Мы дали Шерифу два шанса и пропустили два гола. Думаю, именно в таких матчах, когда ты чувствуешь, что ты гораздо сильнее, ты должен быть еще внимательнее.

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Повлияло ли это поражение на игру Шахтера? Мы дублировали всю информацию, которую доносили футболистам. Если мы должны умирать, то только со своей философией. Разгромное поражение от Реала? Я считаю, что разница – это просто число. До автогола Кривцова я думал, что мы хорошо сыграем. А потом у нас случился большой психологический удар. Но первый тайм в Киеве и весь матч в Мадриде мы показывали хороший футбол и нашу философию игры. Иногда, когда играешь против таких сильных команд, можешь пропустить 3-4 гола, даже не замечая этого.

Это не легко уехать в Мадрид и играть там с таким характером. И мне было приятно слышно, когда болельщики Реала жаловались на свою команду, что игроки бегали за мячом и не могли его забрать. И потом – Сантьяго Бернабеу провожал Мудрика аплодисментами. Такое устраивали только для Тотти и Дель Пьеро", – поделился Поссанцини в комментарии Tribuna.

Напомним, Шахтер после 5 туров группового этапа Лиги чемпионов набрал всего 1 очко, расписав ничью с Интером, и лишился любых шансов на участие в еврокубках в текущем сезоне.

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