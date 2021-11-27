Тренер Шахтаря озвучив несподівану проблему "гірників" в УПЛ
Давіде Поссанціні, помічник Роберто Де Дзербі, зізнався, з якими труднощами зіткнувся тренерський штаб Шахтаря у чемпіонаті України.
"Коли я аналізую наших суперників, для мене дуже складно запам'ятовувати, як звати футболістів. Якщо серйозно – то все нове у житті мені цікаве. Потрібно зрозуміти, як тут команди грають у футбол.
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Для нас це вперше у житті, коли кожен матч ми граємо як фаворит. І це все змінює. Але це дуже добре, а якщо переможемо – це ще цікавіше.
Ми бачимо, які якості мають усі наші футболісти, і це дає нам можливість дуже інтенсивно пресингувати суперника. І ми хочемо, щоб наша фаза атаки давала позитивний результат, а фаза оборони не забувала, що є обидві фази. Грубо кажучи, ми хочемо домінувати у грі навіть без м'яча", – сказав Поссанціні у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар йде у чемпіонаті України другим, поступаючись Динамо лише гіршою різницею забитих м'ячів.
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