"Коли я аналізую наших суперників, для мене дуже складно запам'ятовувати, як звати футболістів. Якщо серйозно – то все нове у житті мені цікаве. Потрібно зрозуміти, як тут команди грають у футбол.

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Для нас це вперше у житті, коли кожен матч ми граємо як фаворит. І це все змінює. Але це дуже добре, а якщо переможемо – це ще цікавіше.

Ми бачимо, які якості мають усі наші футболісти, і це дає нам можливість дуже інтенсивно пресингувати суперника. І ми хочемо, щоб наша фаза атаки давала позитивний результат, а фаза оборони не забувала, що є обидві фази. Грубо кажучи, ми хочемо домінувати у грі навіть без м'яча", – сказав Поссанціні у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар йде у чемпіонаті України другим, поступаючись Динамо лише гіршою різницею забитих м'ячів.

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