"Ожидал намного большего от Шахтера. Понятно, что сейчас у них большой кризис и спад в игре. Но я думал, что на такие матчи Шахтер соберется, сконцентрируется и придумает что-то неудобное для Фонсеки.

Каштру не может сразу посадить в запас Тайсона, Марлоса и Мораеса – это будет бомба замедленного действия, – Севидов

Но чуда не произошло. Фонсека очень хорошо знает Шахтер, знает его слабости. Каштру должен был понимать, что Фонсека последнее время использует в схеме три центральных защитника. Каштру нужно было сделать зеркальную схему, как было против Интера. Тогда он удивил миланцев – Конте был не готов к такому. Если бы играли в три центральных защитника, первый гол не случился бы.

Меня очень разочаровали в этом матче опытные игроки – Тайсон, Алан Патрик и Марлос. Это опытные игроки, которые в сложные моменты должны брать на себя ответственность и острее играть. Плюс Мораес. У этих четырех игроков есть большие проблемы в игре. Нужно быстрее принимать какие-то меры, внедрять молодых игроков. Возможно, тренер должен быть жестким. Дает ли ему менеджмент возможность "взять за кадык", чтобы ребята начали по-другому играть?

Я буду пессимистичен – шансов нет. Поэтому Шахтер должен максимально сконцентрироваться, чтобы спасти этот сезон и чемпионат Украины. Потому что в чемпионате тоже очень большие проблемы – как и в результате, так и в игре. Поэтому на ответный матч с Ромой нужно в атакующей линии доверять молодым игрокам, смотреть в будущее, чтобы они набрались опыта.

Каштру очень симпатичен, он очень хороший человек, но тренер Шахтера должен быть более харизматичным и более жестким. Когда звездные игроки садятся на голову, с ними нужно максимально агрессивно себя вести", – сказал Шевчук в программе "Великий футбол".

Рома разгромила Шахтер в 1/8 финала ЛЕ – Фонсека передает привет, фиаско Каштру и конец старой эпохи "горняков"