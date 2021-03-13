"Очікував набагато більшого від Шахтаря. Зрозуміло, що зараз у них велика криза і спад У грі. Але я думав, що на такі матчі Шахтар збереться, сконцентрується і придумає щось незручне для Фонсеки.

Каштру не може відразу посадити в запас Тайсона, Марлоса і Мораєса – це буде бомба уповільненої дії, – Севідов

Але дива не сталося. Фонсека дуже добре знає Шахтар, знає його слабкості. Каштру повинен був розуміти, що Фонсека останнім часом використовує у схемі три центральні захисники. Каштру потрібно було зробити дзеркальну схему, як було проти Інтера. Тоді він здивував міланців – Конте був не готовий до такого. Якби грали у три центральні захисники, перший гол не стався б.

Мене дуже розчарували у цьому матчі досвідчені гравці – Тайсон, Алан Патрік і Марлос. Це досвідчені гравці, які у складні моменти повинні брати на себе відповідальність і гостріше грати. Плюс Мораєс. У цих чотирьох гравців є великі проблеми у грі. Потрібно швидше вживати якісь заходи, вводити молодих гравців. Можливо, тренер повинен бути жорсткішим. Чи дає йому менеджмент можливість "взяти за кадик", щоб хлопці почали по-іншому грати?

Я буду песимістичний – шансів немає. Тому Шахтар повинен максимально сконцентруватися, щоб врятувати цей сезон і чемпіонат України. Адже що в УПЛ теж дуже великі проблеми – як і в результаті, так і в грі. Тому на матч-відповідь з Ромою потрібно в атакувальній лінії довіряти молодим гравцям, дивитися в майбутнє, щоб вони набралися досвіду.

Каштру дуже симпатичний, він дуже хороша людина, але тренер Шахтаря повинен бути харизматичнішим і жорсткішим. Коли зіркові гравці сідають на голову, з ними потрібно максимально агресивно поводитися", – сказав Шевчук у програмі "Великий футбол".

Рома розгромила Шахтар у 1/8 фіналу ЛЄ – Фонсека передає привіт, тактичне фіаско Каштру і кінець старої епохи "гірників"