Тренер Селтика Леннон оценил Шведа на зимних сборах

Главный тренер Селтика Нил Леннон поделился мнением относительно Марьяна Шведа, подводя итоги тренировочных сборов в Дубае.

Нил Леннон остался доволен Марьяном Шведом во время зимних сборов, сообщает Daily Record.

Селтик отпустил звездного конкурента Шведа на родину – ранее он играл за Челси и Манчестер Сити

Как отмечает ReadCeltic, такая оценка украинца может свидетельствовать о том, что вингер получит больше игрового времени во второй части сезона. Отметим, что первым матчем Селтика после зимнего перерыва станет поединок Кубка Шотландии против Партик Тистл 18 января.

К слову, Швед в нынешнем сезоне провел за "кельтов" 1 матч в квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью (1 гол) и 1 поединок в чемпионате Шотландии против Росс Каунти.

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