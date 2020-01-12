toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО АСТОН ВІЛЛА - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тренер Селтіка Леннон оцінив Шведа на зимових зборах

19:53 750 Читать на русском
Тренер Селтіка Леннон оцінив Шведа на зимових зборах
Мар'ян Швед / Getty Images Sport

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон поділився думкою щодо Мар'яна Шведа, підбиваючи підсумки тренувальних зборів у Дубаї.

Ніл Леннон залишився задоволеним Мар'яном Шведом під час зимових зборів, повідомляє Daily Record.

Селтік відпустив зіркового конкурента Шведа на батьківщину – раніше він грав за Челсі та Манчестер Сіті

Як зазначає ReadCeltic, така оцінка українця може свідчити про те, що вінгер отримає більше ігрового часу у другій частині сезону. Зазначимо, що першим матчем Селтіка після зимової перерви стане поєдинок Кубка Шотландії проти Партік Тістл 18 січня.

До слова, Швед в нинішньому сезоні провів за "кельтів" 1 матч у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Нимме Калью (1 гол) і 1 поєдинок в чемпіонаті Шотландії проти Росс Каунті.

"Новий Каріус" і "Рятівник Роналдо": Лунін як герой Кубка Іспанії перед черговим трансфером – реакція преси та фанів

blog_ava
Головні новини футболу 11 січня: Лунін видав феєрію у Кубку Іспанії, Маліновський зупинив лідера, перший гол Ібри
07:00
10250
Теги
Ніл Леннон Ніл Леннон Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Рома
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук