Тренер Селтіка Леннон оцінив Шведа на зимових зборах

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон поділився думкою щодо Мар'яна Шведа, підбиваючи підсумки тренувальних зборів у Дубаї.

Ніл Леннон залишився задоволеним Мар'яном Шведом під час зимових зборів, повідомляє Daily Record.

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Як зазначає ReadCeltic, така оцінка українця може свідчити про те, що вінгер отримає більше ігрового часу у другій частині сезону. Зазначимо, що першим матчем Селтіка після зимової перерви стане поєдинок Кубка Шотландії проти Партік Тістл 18 січня.

До слова, Швед в нинішньому сезоні провів за "кельтів" 1 матч у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Нимме Калью (1 гол) і 1 поєдинок в чемпіонаті Шотландії проти Росс Каунті.

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