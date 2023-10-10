Во вторник, 10 октября, в лагерь сборной Украины прибыли последние игроки – защитник Александр Сваток и голкипер Дмитрий Ризнык, доведя состав национальной команды до полного, сообщает официальный сайт УАФ.

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Как следствие главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров провел первое на сборе теоретическое занятие для всей команды, а вечером все 26 сборников (кроме Дениса Попова, который занимался индивидуально) осуществили разминку и выполнили игровые упражнения на завершение атаки. После этого началась основная часть занятия, которая была насыщена игровыми сериями с различными тактическими задачами.

Состав национальной сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Денис Попов, Александр Караваев (оба – Динамо), Александр Сваток (СК Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Сергей Кривцов (Интер Майами), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб).

Полузащитники: Виталий Буяльский (Динамо), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа).

Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия), Артем Довбик (Жирона), Владислав Ванат (Динамо), Назарий Русин (Сандерленд).

В резерве: Александр Тымчик (Динамо).

Напомним, впереди у команды Реброва два матча отбора на Евро-2024: 14 октября – против Северной Македонии, а 17-го – с Мальтой.

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