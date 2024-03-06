"Чем Кристиан Шевченко напоминает отца в 17 лет? Похож на него телосложением и также играет в группе атаки. Быстрый, забивает мячи. Но он больше играет на фланге. Как ему лучше адаптироваться к украинскому футболу? Мне кажется, если человек мотивирован, то все будет хорошо. Мы сделаем все, чтобы он чувствовал себя, как дома.

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В сборную все ребята собираются с хорошей мотивацией, с желанием выигрывать и проявить себя. Они хотят сделать все для родной страны. Поэтому уверен, что там все будет хорошо. Со своими сверстниками познакомится. Но у нас на самом деле много легионеров и не все знают друг друга. Сейчас такая ситуация, что есть немало игроков из иностранных клубов. Поэтому они должны найти общий язык, чтобы общаться. У нас есть игроки из Бельгии, Германии, поэтому все будет нормально", – поделился Михайленко в комментарии NV.

Напомним, Кристиан Шевченко выступает в системе Уотфорда и имел альтернативы для международной карьеры - Англия и США. Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко вызвал сына Андрея Шевченко на матчи элит-раунда отбора Евро-2024, которые состоятся 20-26 марта.

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