"Чим Крістіан Шевченко нагадує батька в 17 років? Схожий на нього статурою і також грає в групі атаки. Швидкий, забиває м’ячі. Але він більше грає на фланзі. Як йому краще адаптуватись до українського футболу? Мені здається, якщо людина мотивована, то все буде добре. Ми зробимо все, щоби він почувався, як вдома.

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У збірну всі хлопці збираються з гарною мотивацією, з бажанням вигравати і проявити себе. Вони хочуть зробити все задля рідної країни. Тому впевнений, що там все буде добре. Зі своїми однолітками познайомиться. Але в нас насправді багато легіонерів і не всі знають один одного. Зараз така ситуація, що є немало гравців з іноземних клубів. Тому вони мають знайти спільну мову, щоби спілкуватися. У нас є гравці з Бельгії, Німеччини, тому все буде нормально", – поділився Михайленко в коментарі NV.

Нагадаємо, Крістіан Шевченко виступає у системі Уотфорда і мав альтернативи для міжнародної кар'єри – Англія та США. Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко викликав сина Андрія Шевченка на матчі еліт-раунду відбору Євро-2024, які відбудуться 20-26 березня.

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