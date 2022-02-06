"Безусловно, мотивация огромнейшая. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех.

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Будем бороться, пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственное задание.

Мы недавно проводили два товарищеских матча против сборной Испании. Так что хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы нашли слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать", – цитирует Косенко официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

Напомним, поединок за третье место Евро-2022 между украинцами и испанцами состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи в 15:30.

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