Во втором полуфинальном матче испанцы взяли верх над португальцами. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Футзал. Євро-2022, 1/2 фіналу

Португалія – Іспанія – 3:2

Голы: Коэлью, 29, Зику, 32, 39 – Гомес, 1, Чино, 13

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Действующий чемпион мира и чемпион Европы 2018 пропустил от испанцев уже на первой минуте. Подопечным Жорже Браза никак не удавалось переломить ход поединка и, наконец, они пропустили во второй раз. За 8 минут до завершения первого тайма Испания заработала право на штрафной. Соперник ожидал прямого удара, однако игроки разыграли стандарт, переведя мяч на другой фланг, и Чино мощным ударом увеличил преимущество.

Томаш Пасу еще до перерыва мог сокращать счет, но попал в штангу. Зики на последней минуте пробивал уже в пустые ворота, но под мяч бросился защитник, заблокировавший и добивание от Анжелу.

В середине второго тайма Ортис привез пенальти в свои ворота, и Коэлью с отметки сократил счет до минимума. Через три минуты Зику эффектным выстрелом восстановил статус-кво. Впоследствии Адольфо чудом не попал в ворота португальцев.

На последней минуте Зику животом замкнул пас от Мендосы и, оформив дубль, подарил Португалии путевку в финал чемпионата Европы.

Как следствие, Испанию в матче за бронзу ждет встреча с украинцами, уступившими в первом полуфинале России (2:3). Поединок за третье место состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало встречи в 15.30.

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