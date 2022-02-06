"Безумовно, мотивація є неабиякою. Ми не так часто граємо у півфіналах чемпіонату Європи. Будемо налаштовуватися на перемогу. Для нас будь-які медалі – це успіх.

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Будемо боротися доки є сили. Мотивація у кожного буде дуже великою. Іспанці часто грають на таких стадіях, а для нас це дуже відповідальне завдання.

Ми нещодавно проводили два товариських матчі проти збірної Іспанії. Тож добре знаємо одне одного. Зайвий раз представляти цю надзвичайно потужну команду не треба. Португальці знайшли слабкі місця іспанців, і ми теж спробуємо це зробити", – цитує Косенка офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Нагадаємо, поєдинок за третє місце Євро-2022 між українцями та іспанцями відбудеться сьогодні, 6 лютого. Початок зустрічі о 15:30.

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