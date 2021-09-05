Бывший наставник сборной Франции и ряда местных команд Раймон Доменек отреагировал на инициативу Арсена Венгера о проведении чемпионатов мира каждые два года вместо четырех.

"Эта идея не имеет никакого смысла, она глупа. Сам факт предложения от Венгера делает ее пустой. Он всегда выступал против сборных в годы тренерской карьеры. Я имел несколько конфликтов с ним из-за нежелания отпускать игроков в сборную Франции.

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Его позицию я не понимаю. Мы что, должны в марте и октябре прерывать клубный футбол? ФИФА утверждает, что футбол для всех, а оказывается – для элит. Игроки, которых регулярно вызывают в сборную, вообще будут без выходных. Это политическое заблуждение. Решение, как всегда, принимает ФИФА.

Когда я слышу, что Венгер говорит о том, что футболисты согласны на такую ​​реформу, то он мне напоминает Ги Ру (легендарный тренер Осера – Футбол 24), проводившего опросы за своим столом. Более, того Венгер опирается только на бывших футболистов. Для тех, кто не играет, такая идея – прекрасна, для активных футболистов – ужасный шаг", – приводит слова Доменека Get French Football News.

Напомним, что с момента проведения премьерного Мундиаля в 1930-м чемпионаты мира проводят каждые четыре года.

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