Тренер сборной Чили Руэда объяснил ренессанс Алексиса Санчеса

Главный тренер чилийской национальной команды Рейнальдо Руэда после матча 2-го тура группового этапа Копа Америка отметил игру форварда Алексиса Санчеса.

"У него есть мотивация. В сборной он чувствует больше любви к себе, а этого, возможно, у него не было в МЮ.

Алексис Санчес может остаться в Манчестер Юнайтед – известна причина

В лагерь Манчестер Юнайтед он прибыл в сложный, неподходящий момент. Нынешний Юнайтед, очевидно, наиболее несбалансированный за последние годы", – цитирует тренера сборной Чили Mirror.

Отметим, что Алексис Санчес забил 2 мяча двух матчах "Ла Рохи" на Копа Америка. За весь сезон английской Премьер-лиги форвард забил лишь 1 гол и отдал 3 ассиста (20 матчей).

Невероятный гол Алексиса Санчеса в обзоре победного матча Чили против Эквадора