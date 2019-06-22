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Тренер сборной Чили Руэда объяснил ренессанс Алексиса Санчеса

16:17 71 Читати українською
Тренер сборной Чили Руэда объяснил ренессанс Алексиса Санчеса
Алексис Санчес / Reuters

Главный тренер чилийской национальной команды Рейнальдо Руэда после матча 2-го тура группового этапа Копа Америка отметил игру форварда Алексиса Санчеса.

 

"У него есть мотивация. В сборной он чувствует больше любви к себе, а этого, возможно, у него не было в МЮ.

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В лагерь Манчестер Юнайтед он прибыл в сложный, неподходящий момент. Нынешний Юнайтед, очевидно, наиболее несбалансированный за последние годы", – цитирует тренера сборной Чили Mirror.

Отметим, что Алексис Санчес забил 2 мяча двух матчах "Ла Рохи" на Копа Америка. За весь сезон английской Премьер-лиги форвард забил лишь 1 гол и отдал 3 ассиста (20 матчей).

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