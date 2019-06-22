Невероятный гол Алексиса Санчеса в обзоре победного матча Чили против Эквадора

Сборная Чили одолела национальную команду Эквадора в матче 2-го тура группового этапа Копа Америка. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Копа Америка, 2-й тур, группа С

Эквадор – Чили – 1:2

Голы: Валенсия, 26 (пен) – Фуэнсалида, 8, Санчес, 51

Удаление: Ачильер, 89 (Эквадор)

Копа Америка: Чили минимально победил Эквадор и досрочно вышел из группы

Чилийцам удалось открыть счет уже на старте поединка, когда Хосе Фуэнсалида классно сыграл на добивании после подачи углового. Однако "Триколор" сумел сравнять счет на 26-й минуте: кипер чилийцев сбил эквадорского форварда, а Эннер Валенсия уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

Вырвать победу для своей команды на старте второй половины игры сумел Алексис Санчес. Звездный форвард Манчестер Юнайтед прекрасно сыграл в одно касание после навеса с правого фланга и по невероятной траектории отправил мяч в дальний угол – 2:1 в пользу чилийцев.