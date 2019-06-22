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Алексис Санчес может остаться в Манчестер Юнайтед – известна причина

13:31 86 Читати українською
Алексис Санчес может остаться в Манчестер Юнайтед – известна причина
Алексис Санчес / Reuters

Нападающий английского Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может провести на Олд Траффорд минимум еще один сезон.

Чилийский форвард может остаться в МЮ, сообщает The Times.

Невероятный гол Алексиса Санчеса в обзоре победного матча Чили против Эквадора

"Красные дьяволы" вынуждены пойти на такой шаг, поскольку на трансферном рынке нет интереса к Санчесу. Потеря игровой формы опытным нападающим и непомерные финансовые аппетиты отпугнули всех потенциальных покупателей. Поэтому наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер готовится начать сезон с 30-летним нападающим в составе.

Последний шанс для Юнайтед – Копа Америка. Там Алексис Санчес забил уже 2 мяча в двух матчах сборной Чили. Менеджмент МЮ надеется, что это либо все же поможет продать форварда, либо поспособствует восстановлению его формы.

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Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Алексис Санчес
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