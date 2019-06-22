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Тренер збірної Чилі Руеда пояснив ренесанс Алексіса Санчеса

16:17 195 Читать на русском
Тренер збірної Чилі Руеда пояснив ренесанс Алексіса Санчеса
Алексіс Санчес / Reuters

Головний тренер чилійської національної команди Рейнальдо Руеда після матчу 2-го туру групового етапу Копа Амеріка відзначив гру форварда Алексіса Санчеса.

 

"Він має мотивацію. У збірній він відчуває більше любові до себе, а цього, можливо, в нього не було в МЮ.

Алексіс Санчес може залишитися в Манчестер Юнайтед – відома причина

До табору Манчестер Юнайтед він прибув у складний, непідходящий момент. Нинішній Юнайтед, вочевидь, найбільш незбалансований за останні роки", – цитує керманича збірної Чилі Mirror.

Відзначимо, що Алексіс Санчес забив 2 м'ячі двох матчах "Ла Рохи" на Копа Амеріка. За весь сезон англійської Прем'єр-ліги форвард забив лише 1 гол і віддав 3 асисти (20 матчів).

Неймовірний гол Алексіса Санчеса в огляді переможного матчу Чилі проти Еквадора

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