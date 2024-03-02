Накануне главный тренер пентакампеонов объявил список игроков на товарищеские матчи против Англии и Испании, которые станут для него дебютными в национальной сборной Бразилии.

Партнеров Довбика и Цыганкова вызвали в сборную Бразилии – новый тренер объявил заявку на матчи с Англией и Испанией

При составлении списка случился конфуз. Вместо 21-летнего защитника Мурильо, выступающего в АПЛ за Ноттингем Форест, тренер случайно вызвал другого Мурильо – представителя Палмейраса. Центрбек, которому 26 лет, выступает на той же позиции. Для него это дебютный вызов в национальную команду.

Товарищеские матчи Бразилии против Англии и Испании запланированы на 23 и 26 марта.

К слову, Бразилия пока проваливает отбор на ЧМ-2026. Пятикратные обладатели Кубка мира потерпели три поражения подряд и выиграли лишь два матча из шести. Как следствие, звездная сборная оказалась только на 6-й позиции южноамериканского отбора.