Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор определился с игроками, которые сыграют против Англии и Испании.

Пресс-служба Федерации футбола Бразилии опубликовала список футболистов на ближайшие матчи национальной команды.

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Доривал Жуниор, который будет дебютировать во главе команды, вызвал 26 игроков. Партнеры Довбика и Цыганкова по Жироне – Ян Коуту и Савио – включены в заявку. Для защитника это второй вызов в сборную Бразилии, а нападающий впервые появился в списке. Также вернулся в национальную команду Лукас Пакета, который не играл с июня 2023 года из-за скандала со ставками.

Напомним, сборная Бразилии проведет два матча – 23 марта "селесао" сыграют с Англией, а 26 против Испании.