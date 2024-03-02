Напередодні головний тренер пентакампеонів оголосив список гравців на товариські матчі проти Англії та Іспанії, які стануть для нього дебютними у національній збірній Бразилії.

Партнерів Довбика та Циганкова викликали у збірну Бразилії – новий тренер оголосив заявку на матчі з Англією та Іспанією

При складанні списку трапився конфуз. Замість 21-річного захисника Мурільйо, який виступає в АПЛ за Ноттінгем Форест, тренер випадково викликав іншого Мурільйо – представника Палмейраса. Центрбек, якому 26 років, виступає на тій же позиції. Для нього це дебютний виклик у національну команду.

Товариські матчі Бразилії проти Англії та Іспанії заплановані на 23 і 26 березня.

До слова, Бразилія наразі провалює відбір на ЧС-2026. П'ятиразові володарі Кубка світу зазнали трьох поразок поспіль і виграли лише два матчі з шести. Як наслідок, зіркова збірна опинилася тільки на 6-й позиції південноамериканського відбору.