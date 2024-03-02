Тренер збірної Бразилії викликав не того гравця – небачене фіаско 5-разових чемпіонів світу
Наставник збірної Бразилії Дорівал Жуніор став героєм кумедної історії, переплутавши футболістів своєї команди.
Напередодні головний тренер пентакампеонів оголосив список гравців на товариські матчі проти Англії та Іспанії, які стануть для нього дебютними у національній збірній Бразилії.
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При складанні списку трапився конфуз. Замість 21-річного захисника Мурільйо, який виступає в АПЛ за Ноттінгем Форест, тренер випадково викликав іншого Мурільйо – представника Палмейраса. Центрбек, якому 26 років, виступає на тій же позиції. Для нього це дебютний виклик у національну команду.
Товариські матчі Бразилії проти Англії та Іспанії заплановані на 23 і 26 березня.
До слова, Бразилія наразі провалює відбір на ЧС-2026. П'ятиразові володарі Кубка світу зазнали трьох поразок поспіль і виграли лише два матчі з шести. Як наслідок, зіркова збірна опинилася тільки на 6-й позиції південноамериканського відбору.