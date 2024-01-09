Сандерленд не сумел должным образом подготовиться к первому за почти восемь лет Тайн-Вирскому дерби.

Несколько дней назад "Черные коты" принимали Ньюкасл в рамках Кубка Англии. Команда Назария Русина без шансов проиграла представителю АПЛ, пропустив три "сухих" гола. Впрочем, "сороки" смогли одержать верх еще в нескольких аспектах.

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Руководство Сандерленда опрометчиво позволило гостевым фанатам разместить на стадионе свою символику. Это очень не понравилось болельщикам хозяев, поэтому владельцу клуба даже пришлось просить за это прощение.

Главный подарок поклонников Ньюкасла ждал уже после матча. Они смогли отпраздновать победу бесплатным пивом, сообщает The Times. Дело в том, что работники фудкортов начали разливать напиток в бокалы до финального свистка, а потом перестали работать терминалы для оплаты. Так что фанов гостей ждал сюрприз – ожесточенные соперники "подарили" им бесплатную выпивку в тот вечер.

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