– Вы провели первую и единственную замену на 85-й минуте при счете 0:2. 20-летний Абдулла Ба появился вместо Назария Русина. Вы были довольны игрой или просто не верили, что запасные игроки могут изменить ситуацию ?

– И то, и другое. Я чувствовал, что если бы мы пошли вперед и забили гол при счете 0:2, все остальное сделали бы наши болельщики… Я оглядываюсь назад и вижу, что наша скамейка запасных все моложе, а иногда вы не хотите дестабилизировать команду.

Разгромное поражение Русина и Ко в видеообзоре матча Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

На этот раз решение было таким. Мы хотели до конца руководить постоянной командой, – цитирует Била Sunderland Echo.

Напомним, Сандерленд разгромно проиграл дерби и вылетел из Кубка Англии. Следующий матч команды Русина – 13 января против Ипсвича в Чемпионшипе.

Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин травмировал звезду, сражался с великаном и близок к эффектному ассисту