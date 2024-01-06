Ньюкасл разгромил Сандерленд в поединке 1/32 Кубка Англии – за "черных котов" сыграл Назарий Русин. Смотрите видео голов и обзор игры Сандерленд – Ньюкасл на "Футбол 24".

Кубок Англии, 1/32 финала

Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Голы: Баллард, 35 (авт.), Исак, 46, 90 (пен.)

Ньюкасл повел в счете на 35 минуте – прострел Жоэлинтона пытался перехватить Баллард, но срезал мяч в собственные ворота.

Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин нейтрализовал звезду и был близок к эффектному ассисту

Сразу после перерыва Исак удвоил преимущество "сорок": Альмирон обокрал защитника и выкатил шведу фактически на пустые ворота. А в конце игры Гордон заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Исак.