Разгромное поражение Русина и Ко в видеообзоре матча Сандерленд – Ньюкасл – 0:3
6 января 20:18 - Читати українською
Ньюкасл разгромил Сандерленд в поединке 1/32 Кубка Англии – за "черных котов" сыграл Назарий Русин. Смотрите видео голов и обзор игры Сандерленд – Ньюкасл на "Футбол 24".
завершено
Кубок Англии, 1/32 финала
Сандерленд – Ньюкасл – 0:3
Голы: Баллард, 35 (авт.), Исак, 46, 90 (пен.)
Ньюкасл повел в счете на 35 минуте – прострел Жоэлинтона пытался перехватить Баллард, но срезал мяч в собственные ворота.
Сандерленд проиграл Ньюкаслу впервые за 10 матчей – Русин нейтрализовал звезду и был близок к эффектному ассисту
Сразу после перерыва Исак удвоил преимущество "сорок": Альмирон обокрал защитника и выкатил шведу фактически на пустые ворота. А в конце игры Гордон заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Исак.
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