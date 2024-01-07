Керманич Сандерленда Майкл Біл натякнув на обмежений кадровий ресурс у матчі Кубка Англії проти Ньюкасла (0:3).

– Ви провели першу і єдину заміну на 85-й хвилині за рахунку 0:2. 20-річний Абдулла Ба з'явився замість Назарія Русина. Ви були задоволені грою чи просто не вірили, що наявні запасні гравці можуть змінити ситуацію?

– І те, й інше. Я відчував, що якби ми пішли вперед і забили гол за рахунку 0:2, все інше зробили б наші уболівальники… Я озираюсь назад і бачу, що наша лава запасних тільки молодшає, а часом ви не хочете дестабілізувати команду.

Розгромна поразка Русина і Ко у відеоогляді матчу Сандерленд – Ньюкасл – 0:3

Цього разу рішення було таким. Ми хотіли до кінця керувати сталою командою, – цитує Біла Sunderland Echo.

Нагадаємо, Сандерленд розгромно програв дербі і вилетів з Кубка Англії. Наступний матч команди Русина – 13 січня проти Іпсвіча в Чемпіоншипі.

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