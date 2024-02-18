Одноклубник Миколенко заработал удаление, едва не сломав лидера Де Дзерби – жуткие кадры
Защитник Шеффилд Юнайтед Мейсон Холгейт подставил команду в матче против Брайтона (0:5).
"Клинки" в 25 туре АПЛ принимали на своем поле команду Де Дзерби. Уже на 11 минуте Шеффилд Юнайтед остался в меньшинстве после удаления Мейсона Холгейта.
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Защитник прямой ногой ударил Митому в бедро чуть выше колена. Арбитр сначала показал желтую карту игроку Шеффилд Юнайтед, а после просмотра VAR заменил ее на красную. В итоге Брайтон разгромил "клинков" со счетом 5:0.
Напомним, Мейсон Холгейт выступает за Шеффилд Юнайтед на правах аренды из Эвертона, где играл с украинцем Виталием Миколенко. В текущем сезоне английский защитник провел три матча в АПЛ.
Заметим, Митома один из лидеров команды Де Дзерби. В активе японца три гола и шесть результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.
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