"Клинки" в 25 туре АПЛ принимали на своем поле команду Де Дзерби. Уже на 11 минуте Шеффилд Юнайтед остался в меньшинстве после удаления Мейсона Холгейта.

Брайтон уничтожил Шеффилд на выезде, забив пять голов

Защитник прямой ногой ударил Митому в бедро чуть выше колена. Арбитр сначала показал желтую карту игроку Шеффилд Юнайтед, а после просмотра VAR заменил ее на красную. В итоге Брайтон разгромил "клинков" со счетом 5:0.

Напомним, Мейсон Холгейт выступает за Шеффилд Юнайтед на правах аренды из Эвертона, где играл с украинцем Виталием Миколенко. В текущем сезоне английский защитник провел три матча в АПЛ.

Заметим, Митома один из лидеров команды Де Дзерби. В активе японца три гола и шесть результативных передач в 26 матчах во всех турнирах.

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The more you look at it, the worse it gets. Send him to PRISON!!!! #SHUBHA pic.twitter.com/K6QsrhHhUd — Danny (@Kloppenheimer) February 18, 2024