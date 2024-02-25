Забарный не смог помочь травмированному Зинченко, уступив Манчестер Сити. Как следствие, Арсенал отстал от второй позиции аж на четыре очка – а отыгрывать этот разрыв необходимо было в домашней игре с Ньюкаслом. Последние 5 туров АПЛ “канониры” выиграли со счетом 21:2, однако тревожило поражение от Порту в ЛЧ. Без украинца подопечные Микеля Артеты сгорели, продемонстрировав беззубость в атаке.

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Александр пока остается в лазарете, но Арсеналу и без него было легко. К сожалению для нейтральных фанов, Ньюкасл приехал только для своей казни. За 80 минут подопечные Эдди Хау организовали только выход один на один в исполнении Альмирона – впрочем, Мигель и мяч отпустил, и в офсайд залез. Вот и все.

Как ни странно, лучшим футболистом в составе гостей стал легендарный Лорис Кариус. Голкипер вышел в основе и несколько раз спас Ньюкасл. Так, на 10-й минуте Райс влетел в зону между Шером и Ботманом, пробив с правого края штрафной – а на 39-й Сака накрутил трех защитников там же и выстрелил в ближний. Кариус парировал!

Также на 30-й минуте Лорис выбежал за пределы штрафной и ликвидировал потенциальный выход Райса один на один. Тем не менее, завершить поединок без пропущенных голов голкиперу не удалось – хотя он спасал до последнего. Против "сухаря" выступили его же защитники.

Еще на 18-й минуте Кариус парировал замыкание Габриэла с углового. Ботман вынести мяч не смог, упав на газон, а Ливраменто при попытке выноса попал в ногу Свена – от него сфера и влетела в сетку. 1:0!

На 24-й минуте Арсенал удвоил свое преимущество. Жоржиньо выполнил эффектную заброску на правый край штрафной, а Мартинелли потянул за собой Шера и выполнил прострел. Хаверц спокойно замкнул, воспользовавшись заминкой Триппьера – 2:0!

На 65-й минуте "канониры" устроили разгром. Атака началась с обрезки Ботмана, а завершилась переводом Райса на правый угол штрафной площадки. Там Сака качнул защитника и бильярдным ударом положил мяч под дальнюю штангу – 3:0!

На 69-й дело дошло и до четвертого гола. Кариуса снова подставили – Кивиор на ближней стойке замкнул подачу Райса с углового, а мяч рикошетом от руки Майли пронесся мимо голкипера. 4:0 В воздухе сразу же запахло рекордом, ведь Арсенал предыдущие два матча АПЛ выиграл с разницей 5+ голов.

Арсенал мог стать третьим после Астон Виллы, Челси и Манчестер Сити клубом, которому бы удалось выдать стрик из трех подряд подобных побед. Впрочем, красивой истории не получилось – лондонцы расслабились, Микель Артета стал снимать лидеров, а Ньюкаслу дали немного свободы.

Эта свобода вылилась в эффектный гол Виллока на 84-й минут. Экс-канонир замкнул заброску от Бьорна, пробив головой над Райей. Мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку. 4:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу, хотя в конце встречи Смит-Роу мог забить пятый гол. Его удар из центра штрафной на линии ворот остановил Бьорн.

Арсенал набрал 58 очков, продолжая чемпионскую гонку. До Манчестер Сити остается один зачетный балл, до Ливерпуля – два.

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