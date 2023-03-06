Гонсалу Фейо, наставник Мотора из Люблина, имеет немалые разногласия с президентом клуба, что и стало причиной конфликта.

Португальский специалист уже несколько недель критиковал своих боссов на пресс-конференциях, в частности за то, что команда была вынуждена играть на искусственном газоне в одном из контрольных матчей, сообщает Meczyki.

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Апогея ситуация достигла после победы над ГКС Ястжебе. На послематчевую пресс-конференцию не явилась пресс-секретарь клуба Паулина Мацёнжек, а президент клуба Павел Томчик объяснил, что Фейо будто бы собирался публично оскорбить сотрудницу.

Это разозлило Гонсалу Фейо, который в итоге подрался со своим боссом. Журналист Кшиштоф Становски сообщил, что португалец подносом ударил президента Мотора из Люблина, разбив тому голову. Томчик оказался в больнице, а Фейо в ближайшее время будет уволен из клуба.

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