Гонсало Фейо, наставник Мотора з Любліна, має чималі розбіжності з президентом клубу, що і стало причиною конфлікту.

Португальський фахівець вже кілька тижнів критикував своїх босів на прес-конференціях, зокрема за те, що команда була змушена грати на штучному газоні в одному з контрольних матчів, повідомляє Meczyki.

Поєдинок чемпіонату Аргентини завершився бійкою та скандалом – команді гостей вимкнули воду в душовій після гри

Апогею ситуація досягнула після перемоги над ГКС Ястжебе. На післяматчеву прес-конференцію не з'явилась речниця клубу Пауліна Мацьонжек, а президент клубу Павел Томчик пояснив, що Фейо начебто збирався привселюдно образити співробітницю.

Це розлютило Гонсалу Фейо, який в підсумку побився зі своїм босом. Журналіст Кшиштоф Становскі повідомив, що португалець тацею вдарив президента Мотора з Любліна, розбивши тому голову. Томчик опинився в лікарні, а Фейо найближчим часом буде звільнений з клубу.

"Мене звати Жюст": встановив вічний рекорд Кубка світу, став унікальним тренером ПСЖ і пробачив свого ката